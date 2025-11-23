Премьер-министр Великобритании пытается соблюсти интересы ЕС и США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался в сложной дипломатической ситуации вокруг мирного плана США по Украине, которую источники Sky News сравнивают с игрой в «ударь крота», сообщает РБК .

С одной стороны, британский лидер избегает прямой критики предложений президента США Дональда Трампа, планируя личные консультации с американской администрацией. С другой — он подчеркивает необходимость «справедливого и длительного мира» с гарантиями безопасности для Киева, что соответствует позиции европейских союзников, говорится в статье.

Ранее европейские лидеры на саммите G20 в ЮАР выразили озабоченность вашингтонскими предложениями, назвав их «основой, требующей проработки».

Ключевыми разногласиями остаются вопросы ограничения численности украинской армии и принцип нерушимости границ, который ЕС считает фундаментальным.

