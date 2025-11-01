Премьер-министр Украины Юлия Свириденко попала под российские санкции

сегодня в 23:26

Правительство России расширило санкционный список, включив в него десять высокопоставленных представителей украинской власти, сообщает РБК.

Под ограничения попали премьер-министр Украины Юлия Свириденко, глава Министерства финансов Сергей Марченко, министр экономики Алексей Соболев и советник министра обороны Александр Кубраков. Данный шаг стал ответной мерой на недавнее введение девятнадцатого пакета антироссийских санкций со стороны Европейского союза.

Накануне российский МИД также опубликовал стоп-лист на въезд для ряда представителей евроинститутов и граждан европейских государств, что закрепило курс на симметричный ответ.

Новый пакет ограничений ЕС, вступивший в силу 23 октября, включает снижение потолка цен на российскую нефть, ограничения для платежной системы «Мир» и запрет на сделки с крупнейшими нефтяными компаниями.