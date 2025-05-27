Премьер-министр Литвы: «Риск серьезной эскалации на Балтике растет»

После неудавшегося задержания танкера Jaguar в международных водах страны Балтии выражают растущую озабоченность усилением присутствия ВМФ России в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

Инцидент с судном под габонским флагом, следовавшим из индийского Сикки в российский Приморск, вызвал резонанс в странах НАТО.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас предупредил: «Риск серьёзной эскалации растёт с каждым шагом». Инцидент спровоцировал обсуждение новых мер противодействия Москве, включая радикальные варианты.

По данным Politico, ЕС рассматривает возможность масштабного перехвата нефтяных танкеров, ассоциируемых с Россией. В качестве правового обоснования могут быть использованы экологические нормы или антипиратское законодательство, либо приняты специальные национальные акты.

Ситуация демонстрирует нарастание напряжённости в Балтийском регионе, где каждая сторона готовится к возможному обострению. Дальнейшие действия как НАТО, так и России могут определить новый виток противостояния в акватории, имеющей стратегическое значение для энергетической безопасности Европы.

Ранее в Сувалкском коридоре началась стихийная эвакуация местного населения, которое опасается возможного российского удара.