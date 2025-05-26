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Население Сувалкского коридора массово бежит из региона после заявлений Мерца

После скандального заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на использование западного оружия против России в Сувалкском коридоре началась стихийная эвакуация местного населения, сообщает немецкое издание Bild .

Жители стратегически важного региона, соединяющего Польшу и Литву, массово покидают свои дома, опасаясь возможного российского удара.

«Мы не хотим стать первыми жертвами возможного конфликта», — приводят журналисты слова одного из беженцев.

Сувалкский коридор, отделяющий Беларусь от Калининградской области, считается самым уязвимым местом в обороне НАТО — его захват теоретически может отрезать Прибалтику от остального альянса.

Хотя официальные власти Польши и Литвы пока не объявляли планов организованной эвакуации, в регионе уже заметно усилилось военное присутствие.

Ранее Мерц заявил о полном снятии ограничений на дальность применения немецкого оружия Украиной, что, по мнению экспертов, резко повышает риски эскалации конфликта.

Ситуация усугубляется тем, что Россия неоднократно заявляла о готовности принимать «асимметричные меры» в ответ на удары по своей территории. Местные жители, судя по всему, восприняли эти угрозы всерьёз, предпочитая не ждать развития событий.