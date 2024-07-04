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Премьер-министр Индии приедет с официальным визитом в Россию

Премьер-министр Индии Наренда Моди приедет в Россию с официальным визитом с 8 по 9 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных отношений государств.

Также Путин и Моди поднимут актуальные вопросы, связанные с региональной и международной повесткой дня.

Ранее рекордный объем в 1,6 млн баррелей в сутки ввезенной российской нефти Urals зафиксировали в Индии.