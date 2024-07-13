Премьер-министр Австралии Альбанезе заявил, что с презрением относится к России

Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе призвал Москву отступить в попытках помочь двум гражданам РФ, которых задержали по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщает ТАСС .

«Россия может получить это сообщение. Отступите», — заявил Альбанезе в эфире телеканала ABC.

Он также бездоказательно призвал Москву прекратить вмешательство во внутренние дела других суверенных государств, подчеркнув, что Россия якобы неуважительно относится к международному праву.

«К ним (России — ред.) следует относиться с презрением. Именно это я к ним и испытываю», — заключил премьер.

Накануне в Австралии силовики задержали супружескую пару по обвинению в шпионаже в пользу РФ. Игорь и Кира Королевы имеют двойное гражданство. При этом у правоохранительных органов нет доказательств. Королевы отказались внести залог и во время расследования останутся под стражей.