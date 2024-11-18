Премьер-министр Армении Пашинян попросил ряд чиновников уйти в отставку

Глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что попросил нескольких высокопоставленных чиновников уволиться. По его словам, эта просьба не личная, а системная, сообщает ТАСС .

«Уважаемые соотечественники, принимая во внимание массовые дискуссии, появившиеся в прессе и социальных сетях, считаю необходимым сообщить, что я обратился к ряду высокопоставленных чиновников с просьбой покинуть свои должности», — написал Пашинян в Facebook*.

Премьер добавил, что не может отрицать заслуги этих чиновников по развитию государственности и поблагодарил их за работу и за понимание.

Ранее СМИ Армении сообщили, что Никол Пашинян хочет уволить ряд ключевых глав ведомств и министров. В их числе глава Антикоррупционного комитета Сасун Хачатрян, министр внутренних дел Ваге Казарян, глава Следственного комитета Аргишти Кярамян и другие.

Ранее Пашинян полностью сбрил бороду и усы, которые он отращивал с 2018 года. Он показал видео со своим новым имиджем в Telegram-канале.

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