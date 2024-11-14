Пашинян впервые за 6 лет побрился и стал похож на главу Израиля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Telegram-канале показал на видео свой новый имидж. Политик полностью сбил бороду и усы, которые он отращивал с 2018 года.

Пашинян решил поделиться с подписчиками кадрами своего «перевоплощения», по результатам которого стал отдаленно напоминать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

На видео глава армянского правительства сперва идет к камере в прежнем образе — с бородой и усами, после чего подносит полотенце к лицу и, убирая его, показывает результат бритья. Политик полностью сбрил всю растительность на своем лице, и под конец видео подмигнул в камеру.

По данным прессы, Никол Пашинян отрастил бороду еще в 2018 году, когда в Армении проходили протесты. На волне тех демонстраций политик и пришел к власти, сменив подавшего в отставку премьер-министра Армении Сержа Саргсяна.