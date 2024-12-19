Премьер Ливии раскритиковал идею «альтернативного плацдарма» России

Премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейба заявил, что Ливия будет сражаться и сопротивляться тем, кто попытается попасть в страну без разрешения. Таким образом он прокомментировал рассуждения экспертов, что РФ может перебросить часть военных из Сирии в Ливию, сообщает РБК .

При этом он отметил, что в стране открыты к соглашениям с Россией, касающихся образовательной сферы.

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что Россия может перебрасывать военную технику из Сирии в Ливию после падения режима Башара Асада.

Башар Асад покинул пост президента Сирии и страну, он с семьей нашел убежище в Москве. Его уход произошел на фоне сложившейся ситуации, когда столица оказалась под контролем исламистов.

Политолог Артем Багдасарян отметил, что передача власти может произойти мирным путем, несмотря на то, что премьер-министр Гази аль-Джаляли остается в стране и готов сотрудничать с новым правительством.