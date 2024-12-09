«По образцу Талибана»: эксперты ответили, что ждет Сирию

Башар Асад покинул пост президента Сирии и страну, он с семьей нашел убежище в Москве. Его уход произошел на фоне сложившейся ситуации, когда столица оказалась под контролем исламистов. Политолог Артем Багдасарян отметил, что передача власти может произойти мирным путем, несмотря на то, что премьер-министр Гази аль-Джаляли остается в стране и готов сотрудничать с новым правительством, сообщает «МИР 24» .

В данный момент продолжается диалог между правительственными членами, которые остались в Сирии, и антиправительственными силами. Однако предстоящие события могут быть далеки от спокойных. Сложные различия среди оппозиционных сил могут привести к гражданской войне, учитывая множество идеологий и интересов.

Другой специалист, эксперт Управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой выделил три возможных сценария. Первый — хаос и гражданская война, как в Ливии. Второй — создание исламского государства по образцу Талибана. Третий сценарий предполагает относительно стабильный переходный период с дальнейшими выборами и многонациональным государством. Однако реальное развитие событий остается неясным, и к этому добавляется угроза насилия.

Также эксперт отметил, что Сирия нуждается в системе институционального управления, и ее восстановление — это грандиозный проект, требующий общего диалога. Лидер повстанцев запретил своим бойцам приближаться к государственным учреждениям, которые останутся под контролем премьер-министра до передачи власти оппозиции.

«Сирии предстоят непростые изменения, ее дальнейшая судьба будет определяться в ближайшее время на глазах мировой общественности», — заключил Рудой.