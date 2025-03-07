Премьер Канады Трюдо заплакал перед журналистами из-за США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не сдержал слез во время разговора с журналистами. Всему виной — президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Трюдо в ходе своего выступления перед журналистами рассказал, что каждый день на своем посту «ставил интересы канадцев на первое место». Он заявил, что поддерживал население страны.

Речь оказалась слишком эмоциональной — Трюдо растрогался до слез. Daily Mail утверждает, что премьер Канады расстроился из-за начала «торговой войны» с США, которая развязалась аккурат в его последние дни на посту.

Ранее президент США Дональд Трамп указом ввел 25-процентные пошлины на импорт товаров из Канады. В Белом доме утверждают, что мера направлена на защиту экономики Соединенных Штатов.

Трюдо на это заявил, что «Вашингтон начал торговую войну с Оттавой». Он пообещал ввести ответные пошлины.