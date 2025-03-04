Трюдо: во вторник США начали торговую войну с Канадой
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал введение пошлин США началом торговой войны, сообщает РИА Новости.
По его словам, Вашингтон начал торговую войну с Оттавой, введя во вторник пошлины на импорт товаров из Канады.
Трюдо добавил, что его страна введет ответные пошлины. Их размер будет составлять 25%. Такие пошлины Канада введет на американские товары на сумму примерно в 107 млрд долларов.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая в начале февраля. Затем Оттава смогла договориться с Вашингтоном о приостановке их действия на 30 дней.
Действие этого соглашения, очевидно, завершилось, так как ранее Трамп заявил, что решил со вторника ввести пошлины в 25% на импорт товаров из Мексики и Канады.