Премьер Израиля: одним нажатием кнопки можно поставить страны на колени

В СМИ вспомнили о высказывании премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о новом методе войны, который связан со взломом электронных устройств, сообщает « Царьград ».

В связи с обострившейся обстановкой на Ближнем Востоке, в частности с подрывом пейджеров в Ливане, некоторые Telegram-каналы вспомнили заявление премьер-министра Израиля, которое он сделал в 2017 году.

Он тогда предупредил о том, что любую электронную систему легко взломать. И это можно превратить в мощнейшее оружие в борьбе с врагами.

«Одним нажатием кнопки вы можете очень быстро поставить страны на колени», — заявил в 2017 году Нетаньяху.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале новой фазы войны. По его словам, боевые действия сместятся на северное направление, где проходит граница с Ливаном.

Министр подчеркнул, что противостояние с движением «Хезболлах» сопряжено как с возможностями, так и с угрозами. Он заверил, что ЦАХАЛ продолжит развитие военной кампании против ливанской организации.

Эксперт Александр Каргин отметил, что вскоре между Израилем и Ливаном начнется полномасштабная война. По его словам, во многом развитие событий будет определяться в том числе позицией Ирана, который сейчас планирует сотрудничать с США.