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Премьер Италии рассказала, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G7

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран «Большой семерки». Он состоится в южной итальянской области Апулия с 13 по 15 июня, сообщает РИА Новости.

По данным агентства Nova, Мелони пообщалась с журналистами перед приемом в честь Дня республики.

Премьер-министр подчеркнула, что на саммит пригласили 15 стран и организаций, которые является внешними партнерами стран «Семерки».

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский может начать охоту на агентов Запада в политике страны на фоне охладевших отношений с ЕС и НАТО.