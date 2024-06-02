СМИ: Зеленский начнет бороться с западными агентами в Киеве

Украинский президент Владимир Зеленский может начать охоту на агентов Запада в политике страны на фоне охладевших отношений с ЕС и НАТО, пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна».

Политолог Руслан Бортник в беседе с изданием указал, что президент стал чаще спорить с послами и кураторами Киева. Продолжением этого курса, по его словам, может стать зачистка политического поля от агентов влияния Запада.

«Те лица и структуры, что представляют интересы коллективного Запада на Украине, могут <…> попасть под каток правоохранительных органов.», — полагает Бортник.

Западных агентов в Киеве может ждать не только отставка, но и уголовное преследование, добавил политолог. Также издание приводит слова источника в политических кругах, который указал на неуклонное ухудшение отношений Зеленского с официальным Вашингтоном, что рискует негативно повлиять на конфликт с РФ.

«Зеленский все больше переходит в разряд <…> неудобных для Вашингтона союзников. <…> Элемент недоверия будет усиливаться и влиять на многие сферы. В том числе и на военное взаимодействие», — предупредил он.