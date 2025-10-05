Премьер Грузии обвинил оппозицию в попытке устроить «майдан» в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в день проведения муниципальных выборов местная оппозиция предприняла попытку устроить «майдан» в Тбилиси, сообщает ТАСС .

«Что касается вчерашних процессов, попытки свержения власти, то эта попытка провалилась. За прошедшие четыре года мы увидели уже пятую попытку устроить „майдан“ в нашей стране», — сказал Кобахидзе.

Он подчеркнул, что за всеми попытками устроить «майдан» в Тбилиси стоит политическая партия «Единое национальное движение».

Глава правительства поблагодарил силовиков, которые «на высочайшем уровне, по высочайшим стандартам провели ювелирную спецоперацию» по предотвращению попытки свержения власти.

4 октября в Тбилиси прошли массовые протесты оппозиции. Демонстранты окружили президентский дворец Орбелиани и требовали ключи от здания. На место стянули полицейских. Протестующие бросали в полицию камни и фейерверки, в ответ силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Несколько пострадавших находятся в больнице.

В субботу правоохранительные органы задержали пятерых инициаторов массовых беспорядков. Им грозит до 9 лет тюрьмы за организацию митинга и призывы к свержению власти.

