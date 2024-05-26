Премьер Грузии Кобахидзе: страна идет по «пути Моисея к Земле обетованной»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что с 1991 года, когда страна объявила о восстановлении государственной независимости, она идет по «пути Моисея, который приведет к Земле обетованной». Об этом сообщает радио Sputnik .

Он сказал об этом на церемонии празднования Дня независимости, который отмечают в стране в воскресенье.

Как утончил премьер, Земля обетованная для грузин — к 40-летию восстановления независимости, в 2030 году, жить в единой и сильной стране вместе с Абхазией и Осетией.

«Единая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи к 2030 году», — добавил Кобахидзе.

Поздравляя призывников, которые приняли присягу, он отметил, что уже 3 тыс. лет грузины трудятся, сражаются и жертвуют собой ради независимости Родины.