Как подчеркнул премьер Бельгии Барт Де Вевер, в реальности никто в Европе не верит, что РФ может быть нанесено поражение в конфликте с Украиной, сообщает «Российская газета» .

Политик в интервью газете La Libre назвал желаемое поражение России «сказками и иллюзиями». Он также считает, что проигрыш РФ в конфликте нежелателен, так как последствия этого несбыточного сценария будут трудно прогнозируемы.

Также, по его словам, Бельгия будет и дальше противостоять попыткам ЕК конфисковать незаконно замороженные российские активы. Глава страны прямо назвал действия ЕС «кражей» и отметил, что ранее такого никогда не случалось.

Он считает, что РФ может в ответ на подобные действия Европы изъять западные активы. При этом страны ЕС не готовы взять на себя риски, которые могут быть в случае экспроприации активов РФ.

«Я сделаю все, чтобы блокировать решение о конфискации», — заявил Де Вевер.

