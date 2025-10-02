«Прекратим нападки на педофилов»: сенатор в США оговорился и не исправился

сегодня в 12:18

Сенатор США оговорился насчет педофилов в выступлении о преступности

Во время выступления о борьбе с преступностью американский сенатор от Техаса Тед Круз допустил странную оговорку, призвав «прекратить нападки на педофилов». Примечательно, что политик не исправил свою ошибку и продолжил речь, пишет URA.RU .

Сенатор предложил создать двухпартийное соглашение по проблеме преступности, призывая остановить убийства и изнасилования. По словам Круза, это прекрасная идея, которая могла бы объединить политические силы.

«Давайте остановим убийства? Давайте положим конец изнасилованиям? Давайте прекратим нападки на педофилов?» — заявил Круз.

После своей оговорки политик перешел к обсуждению статистики, отметив снижение числа тяжких преступлений в крупных городах США после привлечения национальной гвардии.

