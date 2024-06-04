Предвыборное шоу: британский агент о разрешении США Киеву атаковать Россию

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Бывший английский разведчик не ждет успеха ВСУ после решений Вашингтона

Бывший английский разведчик Аластер Крук не ждет успеха ВСУ после решений Вашингтона дать возможность Украине атаковать приграничные регионы России, пишет РИА Новости .

"Это соглашение, о котором было объявлено с таким восторгом, не изменит исход", — отметил экс-сотрудник MI6 и дипломат в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, решение Белого дома похоже на нарративное шоу перед выборами президента США.

Весь смысл американской политики на Украине сейчас, это продемонстрировать якобы сильную позицию перед российским лидером Владимиром Путиным, отметил эксперт.

Ранее в администрации США заявили о намерении обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России.