Вашингтон готов обсуждать с Киевом расширение географии ударов по России

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты готовы обсуждать с киевскими властями расширение географии ударов по России, сообщает РИА Новости .

«Я думаю, что никого не должно шокировать то, что президент (Украины Владимир-ред.) Зеленский, с одной стороны, благодарен, а с другой — продолжает продвигать свой кейс. Поэтому у нас будет такой разговор. У нас будут такие обсуждения с украинцами», — сказал Кирби.

По его словам, Белый дом не прекратит оказывать помощь Киеву, однако не знает, приведут ли эти обсуждения «к дополнительным политическим изменениям».

Кирби добавил, что Вашингтон продолжит видоизменять поддержку по мере «эволюции» ситуации на линии боевого соприкосновения.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома заявил, что глава государства Джо Байден осознает и принимает все последствия ударов ВСУ вглубь РФ американским оружием после соответствующего разрешения со стороны США.