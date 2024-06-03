Кирби: Байден осознает последствия ударов Киева вглубь России оружием США
Глава Белого дома Джо Байден осознает и принимает все последствия ударов ВСУ вглубь России американским оружием после соответствующего разрешения со стороны США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.
«Президент взглянул на обсуждение межведомственной команды, убедился, что понял все последствия данного запроса, и затем одобрил его», — сказал он в интервью ABC News.
Кирби добавил, что ВСУ по-прежнему будут действовать с определенными ограничениями. В частности, разрешение было дано на удары по целям, которые, по мнению Вашингтона, могут представлять угрозу Харьковской области.
Ранее Кирби перечислил цели, по которым ВСУ смогут использовать американское оружие. В частности, речь идет о расположениях военнослужащих, огневых позициях и логистических базах.