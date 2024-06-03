Кирби: Байден осознает последствия ударов Киева вглубь России оружием США

Глава Белого дома Джо Байден осознает и принимает все последствия ударов ВСУ вглубь России американским оружием после соответствующего разрешения со стороны США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости .

«Президент взглянул на обсуждение межведомственной команды, убедился, что понял все последствия данного запроса, и затем одобрил его», — сказал он в интервью ABC News.

Кирби добавил, что ВСУ по-прежнему будут действовать с определенными ограничениями. В частности, разрешение было дано на удары по целям, которые, по мнению Вашингтона, могут представлять угрозу Харьковской области.

Ранее Кирби перечислил цели, по которым ВСУ смогут использовать американское оружие. В частности, речь идет о расположениях военнослужащих, огневых позициях и логистических базах.