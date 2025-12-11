Представители посольства РФ встретились с задержанным в Польше археологом

Представители посольства России в Варшаве встретились с российским археологом и сотрудником Эрмитажа Александром Бутягиным, которого задержали в Польше по требованию Украины, сообщает Baza .

Украинские власти обвиняют Бутягина в нанесении ущерба и уничтожении объекта культурного наследия. Киев преследует ученого в связи с его археологическими работами в Крыму.

Археолога задержали в Варшаве на прошлой неделе на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. Он был в Польше транзитом, следуя из Нидерландов на Балканы.

Офпред МИД РФ Мария Захарова рассказала, что представители посольства России в Варшаве уже поговорили с задержанным ученым. Она назвала выдвинутые против Бутягина обвинения абсурдными и выразила надежду на то, что польские власти осознают этот факт.

Захарова уточнила, что у подобных политизированных акций нет никаких перспектив.

