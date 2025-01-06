Представитель посольства России вызван в МИД Молдавии

сегодня в 20:40

Пресс-секретарь молдавского министерства иностранных дел Татьяна Барак заявила о вызове в ведомство представителя посольства России после обозначения позиции диппредставительства в отношении энергетического кризиса в Приднестровье.

В молдавском внешнеполитическом ведомстве считают, что подобные высказывания российских дипломатов вредят отношениям Москвы и Кишинева.

«В связи с этим в МИД был вызван представитель посольства РФ», — говорится в сообщении МИД Молдавии в Telegram-канале.

В понедельник в российском посольстве в Молдавии обвинили Запад и Украину в энергетическом кризисе в Приднестровье. В диппредставительстве отметили, что с тревогой следят за сложившейся ситуацией в республике.

Ранее из-за отсутствия энергоресурсов в Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятия.