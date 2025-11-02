Представитель Евросоюза едет в Екатеринбург

В столицу Урала приехал руководитель отдела политики, прессы и информации представительства Евросоюза в РФ Жослен Гитон, сообщает URA.RU .

По словам осведомленного источника, в воскресенье утром Гитон на поезде выехал из Тюмени в Екатеринбург. От общения с тюменскими журналистами на ж/д вокзале представитель ЕС отказался.

«В Екатеринбург, предположительно, вместе с ним едет бельгийский советник Рубен Андре Ван Опстале. Сколько они будут в столице Урала, неизвестно», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Гитон не назвал цели визита, но он планирует провести несколько встреч. По имеющейся информации, их следующий пункт назначения — Челябинск.

Ранее стало известно, что Москва в ответ на принятие 19-го пакета антироссийских санкций запрещает въезд в страну некоторым представителям евроинститутов и стран ЕС.

