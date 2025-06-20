Представитель короля Бахрейна и советник по нацбезопасности королевства шейх Насер бен Хамад Аль Халиф сравнил политику президента РФ Владимира Путина по отношению к своим жителям строчками из стихотворения «Пророк» Александра Пушкина. Политик отметил, что он поэт, ему нравится поэзия, и поэтому выступление начал со слов великого автора.

«В этом стихотворении говорится: „И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал“» — сказал Аль Халиф.

Он отметил, что такую мудрую политику по отношению к народу проводит президент России Владимир Путин. При этом действия главы РФ не измеряются только лишь цифрами.

Ранее Путин во время выступления на ПМЭФ заявил, что пора перестать разделять гражданский и оборонный сектора промышленности. Также он отметил, что в РФ активно развиваются маркетплейсы. Государство будет способствовать этому.