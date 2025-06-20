Путин: нужно уйти от деления предприятий на ОПК и гражданские

Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что пора перестать разделять гражданский и оборонный сектора промышленности.

«В современном мире все меньше и меньше идет разделение между оборонно-промышленным комплексом и гражданскими отраслями экономики», — заявил Путин.

Также глава государства отметил, что в стране активно развиваются маркетплейсы, а государство будет способствовать этому. Он подчеркнул, что у России есть собственные хорошие примеры электронных площадок.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Это главное событие в мире экономики и бизнеса и крупнейший российский деловой форум. В рамках мероприятия политики, чиновники и представители бизнеса обсуждают экономику и другие темы.