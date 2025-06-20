Путин: в России активно развиваются маркетплейсы

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что в стране активно развиваются маркетплейсы, а государство будет способствовать этому.

«У России есть собственные хорошие примеры электронных площадок. Мы продолжим создавать условия, при которых наши цифровые площадки будут развиваться и конкурировать с мировыми гигантами. Уже подготовлен законопроект, который станет первым шагом к формированию современной нормативной базы для платформенной экономики», — сказал Путин.

Глава государства призвал скорее принять этот закон. Также он попросил обратить внимание на недобросовестное ведение бизнеса и порядок обращения с цифровыми данными.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Это главное событие в мире экономики и бизнеса и крупнейший российский деловой форум. В рамках мероприятия политики, чиновники и представители бизнеса обсуждают экономику и другие темы.