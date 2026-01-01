Председатель Совета Беларуси назвала удар по Хорлам военным преступлением

сегодня в 22:43

В Белоруссии осудили удар по Хорлам

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова выступила с резким осуждением удара по гражданским объектам в Херсонской области, сообщает ТАСС .

В своем заявлении, распространенном пресс-службой парламента, она назвала атаку на кафе и гостиницу в селе Хорлы грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

«Подобные атаки на гражданские объекты ничем не могут быть оправданы», — подчеркнула Наталья Кочанова.

Глава верхней палаты белорусского парламента выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Удар беспилотниками в новогоднюю ночь унес жизни как минимум 24 мирных жителей, многие из которых сгорели заживо.

