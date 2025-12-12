Председатель Еврокомиссии призвала США уважать выбор Европы

Фон дер Ляйен предупредила США о невмешательстве в выборы в странах ЕС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением, призвав Соединённые Штаты не вмешиваться в демократические процессы и выборы в европейских странах, сообщает "КоммерсантЪ" .

Это заявление стало ответом на обновлённую стратегию национальной безопасности США, обнародованную 5 декабря, в которой утверждается, что власти европейских стран «возлагают нереалистичные ожидания на войну» и «топчут базовые принципы демократии, чтобы подавить оппозицию».

«Не нам, когда речь идет о выборах, решать, кто будет лидером страны, а народу… Это суверенитет избирателей, и его необходимо защищать. Никто другой не должен вмешиваться, без всяких вопросов», — сказала фон дер Ляйен в интервью Politico.

Она напомнила о европейской инициативе «Щит демократии», направленной на защиту выборов от иностранного влияния, и подчеркнула, что Европе следует сосредоточиться на решении собственных проблем.

При этом председатель Еврокомиссии отметила, что у неё всегда были «очень хорошие рабочие отношения» с президентами США.

