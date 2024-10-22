Немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, обвинил Камалу Харрис в смерти сотен тысяч украинцев, сообщает РИА Новости .

Дотком опубликовал соответствующий пост в социальной сети X, ответив им на слова Харрис о том, что кандидат в президенты Дональд Трамп «любит болтать о проблемах, но не планирует их решат».

Он написал, что нынешняя администрация президента США проиграла «прокси-войну на Украине». По словам предпринимателя, 780 тыс. украинцев погибли из-за вице-президента США.

При этом Дотком поддержал Трампа, который «говорит о проблемах, созданных администрацией Джо Байдена».

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Харрис при своей победе на выборах президента США превратит страну в диктатуру. Он также сказал, что те, кто идет за Джо Байденом — «агрессивные и жадные до власти».