Правящая партия Молдавии может занять 55 из 101 места в парламенте

Глава молдавского Центризбиркома Анжела Караман заявила, что после утверждения Конституционным судом итогов парламентских выборов Правящая партия «Действие и солидарность» может занять 55 из 101 места в парламенте, у оппозиции будет 46 мандатов, сообщает РИА Новости .

По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, правящая прозападная партия «Действие и солидарность» (ПДС) президента республики Майи Санду набрала 50,2% голосов, а ориентированные на РФ оппозиционные партии — 49,8%.

Преимущество правящей партии было обеспечено за счет молдавской диаспоры в Европе, в то время как внутри республики победу одержала оппозиция. Представители оппозиционных сил уже сообщили о своем намерении оспорить итоги голосования.

«Избирательный порог преодолели пять политических сил. ЦИК определил, что партия „Действие и солидарность“ получает 55 мандатов парламента, патриотический блок — 26 мест в парламенте, блок „Альтернатива“ — 8, „ Наша партия “ и партия „Демократия дома“ — по 6 мандатов», — сказала Караман.

Председатель ЦИК добавила, что партии и кандидаты, не прошедшие избирательный порог, автоматически лишаются права на участие в распределении мандатов.

Ранее эксперт по психологической безопасности и политолог Руслан Панкратов заявил, что в настоящее время Санду находится на грани срыва после проведения выборов.

