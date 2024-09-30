Правда на нашей стороне: Путин обратился к россиянам с важными заявлениями о СВО
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Российский президент Владимир Путин обратился с согражданам 30 сентября, в день воссоединения с ЛДНР, Запорожской и Херсонской областями. В ходе видеообращения глава государства заявил, что все цели СВО будут достигнуты, и правда находится на стороне РФ, сообщает «Царьград».
Путин отметил, что обоснованность и необходимость спецоперации стала ясна после событий в Донбассе в 2014 году. По словам президента, СВО носит освободительный характер.
В годовщину воссоединения четырех регионов с РФ Путин напомнил, что жители Новороссии сделали свой выбор и не поддержали госпереворот в Киеве. Они пошли против неонацистской диктатуры, желавшей навсегда лишить их связей с Россией, подчеркнул верховный главнокомандующий.
По словам Владимира Путина, сегодня российские граждане вместе отстаивают благополучное и безопасное будущее для своих потомков.
«Правда на нашей стороне», — подчеркнул Путин.