Правая партия Германии заявила о желании дружить с РФ и отменить все санкции

Наложенные на Россию санкции в первую очередь вредят самой Германии, такое заявление сделала сопредседатель и кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель. По словам представительницы АдГ, партия также хочет установить хорошие отношения с Москвой, пишет РИА Новости .

«Мы хотим очень хороших отношений с нашими европейскими соседями… Но мы также хотим и очень хороших отношений с крупными державами. К ним относится Россия… Что мы хотим — так это прекратить политику санкций, которая в первую очередь вредит нашей стране», — заявила Вайдель в интервью газете Bild.

По словам кандидата в канцлеры Германии, наложенные на Россию санкции навредили их собственной стране. Из-за ограничений цены на энергоносители стали самыми высокими в мире, а ФРГ потеряла конкурентоспособность.

Партия АдГ находится на втором месте по популярности в своей стране, согласно опросам ZDF, которые провели в преддверии досрочных выборов в бундестаг 23 февраля. Рейтинг партии оценивается в 20%.

Ранее Вайдель заявила, что хотела бы, чтобы на Украине установился мир. Она также подчеркнула, что не хочет предоставлять Киеву военную помощь, так как это может сделать Германию соучастницей вооруженного конфликта.