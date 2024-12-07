Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель хочет мира на Украине
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Кандидат в канцлеры Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель сказала во время трансляции на странице партии в соцсети Х, что хочет добиться заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. Также она хочет прекратить поставки оружия ВСУ, сообщает РИА Новости.
«Мы хотим мира на Украине», — отметила политик.
Вайдель добавила, что не хочет поставлять оружие Киеву — танки, ракеты, в том числе Taurus. Их продажа может сделать ФРГ участником боевых действий.
Вайдель подчеркнула, что «Альтернатива для Германии» — «партия мира». Досрочные выборы в ФРГ пройдут 23 февраля 2024 года.
Ранее «Свободная демократическая партия» Германии поддержала идею о поставках крылатых ракет Taurus Украине. Она призвала за как можно более короткий срок дать на них разрешение.