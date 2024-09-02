Правая партия АдГ побеждает на выборах в парламент Тюрингии

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выходит в лидеры на выборах в земельный парламент в Тюрингии на востоке ФРГ, набирая 30,5% голосов, пишет « Коммерсант » со ссылкой на ZDF.

Эта партия впервые в своей истории лидирует на земельных выборах ФРГ.

Второе место занимает Христианско-демократический союз (ХДС) (24,5%), на третьей строчке — «Союз Сары Вагенкнехт» (14,5%). «Левые» набрали 11,5% голосов.

АдГ критиковала поставки немецкого оружия Украине, введение санкций против РФ, а также призывала к урегулированию военного конфликта.

Ранее сообщалось, что депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре утверждает, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был арестован во Франции из-за борьбы с оппозицией.