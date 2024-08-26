Немецкий депутат считает, что Дурова арестовали из-за борьбы с оппозицией

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре утверждает, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был арестован во Франции из-за борьбы с оппозицией, сообщает RT .

По словам Котре, в ведущих немецких СМИ нередко обсуждают, что Telegram является платформой, используемой «правыми радикалами и приверженцами конспирологических теорий».

«При этом Telegram защищает своих пользователей и оппозиционеров. Это и будет настоящей причиной процесса над Павлом Дуровым. Хотят принять меры против соответствующей оппозиции», — подчеркнул немецкий политик.

Французские полицейские арестовали Дурова 25 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он со своей спутницей прибыл на частном самолете из столицы Азербайджана Баку. Ранее ему продлили срок содержания под стражей. Миллиардер может быть обвинен в содействии терроризму, наркоторговле и мошеннических действиях. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.