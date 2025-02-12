Практически «жили» с «крысой»: в СБУ выявили российского шпиона в своих рядах

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что обнаружила российского шпиона в своих рядах. Им оказался глава Антитеррористического центра ведомства, сообщает РИА Новости .

«Служба безопасности задокументировала 14 эпизодов противоправной деятельности „крысы“», — говорится в публикации СБУ в социальных сетях.

С помощью специальных программ сотрудники ведомства смогли взломать гаджеты и компьютеры шпиона. Они фактически «жили» с мужчиной, фиксировали все его действия. В СБУ заявили, что смогли задокументировать, как шпион передавал данные российской стороне.

Ранее российского хоккеиста Максима Сергеева приговорили в Польше к тюрьме по обвинению в шпионаже. Он получил 3 года лишения свободы.