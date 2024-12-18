Российского хоккеиста приговорили к тюрьме в Польше за шпионаж

Российского хоккеиста Максима Сергеева приговорили в Польше к тюрьме по обвинению в шпионаже. Он получил три года лишения свободы, сообщает РИА Новости со ссылкой на hokej.net.

По данным польского издания, спортсмен, «который еще недавно защищал цвета Заглембя Сосновец» (польский хоккейный клуб — ред.), якобы оказался шпионом. Утверждается, что его завербовали с помощью Telegram.

Польское издание пишет, что Сергеев якобы должен был публиковать политический контент в соцсетях. За это ему обещали оплату криптовалютой.

Также издание сообщило, что в задачи хоккеиста входило документирование стратегических объектов. По данным издания, Сергеева приговорили к трем годам лишения свободы «после того, как он признал вину».

Ранее спецслужбы Польши завели уголовные дела в отношении 16 подозреваемых, которых обвинили якобы в работе на российскую разведку. Сообщалось, что фигурантами стали 12 граждан Украины, три белоруса и один россиянин.