Постпред США в ООН: притязания на Гренландию не нарушают международное право

В интервью телеканалу Fox News он заявил, что действия Вашингтона по «покупке» острова не являются нарушением международного права, а представляют собой лишь попытку заключить сделку.

«Президент Трамп пытается заключить сделку, как это пытался сделать президент Трумэн в 40-х годах, как мы это сделали с Виргинскими островами, которые приобрели у Дании за 25 млн долларов в XX веке. В этом нет ничего плохого», — сказал Уолтц.

Ранее президент Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля США введут 10-процентные импортные пошлины на товары из восьми европейских стран, включая Данию, и увеличат их до 25% с 1 июня. Эти меры, по его словам, будут действовать до достижения соглашения о «полном и окончательном приобретении» Гренландии.

Трамп обосновал необходимость этого шага укреплением национальной безопасности США и развертыванием системы ПРО «Золотой купол».

