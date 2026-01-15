Постпред США при НАТО уверен в скором урегулировании конфликта на Украине

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Вашингтон рассчитывает на скорое завершение украинского кризиса. По его мнению, сейчас урегулирование как ни когда близко, сообщает ТАСС .

Уитэкер отметил, что у него есть «хорошее предчувствие» насчет завершения конфликта. При этом он заявил, что последние шаги для урегулирования будут непростыми.

Он сравнил этот этап с американским футболом, в котором «последний ярд в красной зоне — самый тяжелый».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова заключить сделку по Украине. По его словам, в промедлении виновата украинская сторона.

