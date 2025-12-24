Постпред США при НАТО назвал срок завершения конфликта на Украине

Соединенные Штаты считают, что если украинский конфликт и может быть завершен, то это произойдет в ближайшие три месяца. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, сообщает РИА Новости .

«Если он (конфликт — ред) и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней», — сказал американский дипломат.

Ранее Уитакер сообщил, что участники переговоров по урегулированию ведут обсуждение четырех ключевых документов: 20-пунктного мирного плана, многосторонних гарантий безопасности, отдельных гарантий со стороны США, а также плана послевоенного экономического роста и восстановления.

Перед этим спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам консультаций с украинской делегацией сообщил, что представители Вашингтона, Киева и Европы обсудили в Майами согласование общего стратегического подхода. Речь шла о мирном плане США, гарантиях безопасности для Украины и вопросах послевоенного восстановления.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.