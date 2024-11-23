Постпред РФ Ульянов: Франция и Британия заплатят за помощь Украине

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал, что французские и британские власти ответят за помощь ВСУ в нанесении ракетных ударов по российской территории. Об этом сообщает ТАСС .

«Франция и Великобритания решили помочь Украине с использованием высокоточных ракет и заплатят за это», — заявил Ульянов в эфире телеканала Al Mayadeen.

По его словам, что РФ ответит на ракетные удары по своей территории. Решение США о разрешении бить ракетами по территории России очень опасно, и тот, кто его принял, полностью осознает негативные последствия.

Ранее официальный представитель французского министерства иностранных дел Кристоф Лемуан заявил, что полученное от США разрешение наносить удары по территории РФ вполне вписывается в рамки «легитимной обороны» киевской власти.