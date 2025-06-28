В интервью RT постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обрушился с резкой критикой на современную европейскую дипломатию, назвав её проявлением системного кризиса западной цивилизации.

«Посмотрите, кто сегодня находится у власти в Европе: где Де Голль? Где Ширак? Где Миттеран? Где Коль? Я молчу о Черчилле и Рузвельте. Эти люди были своего рода гигантами. А нынешние политики кажутся какими-то карликами», — отметил дипломат.

По его словам, отсутствие стратегического видения заменяется «примитивной русофобской повесткой», что особенно заметно в работе ООН, где западные страны «навязывают неолиберальную идеологию даже там, где это неуместно».

Небензя напомнил, что нынешняя ситуация контрастирует с эпохой холодной войны, когда «даже идеологические противники сохраняли способность к диалогу». Современный же Запад, по его оценке, «утратил не только культуру дискуссии, но и элементарное уважение к международному праву».

Ранее Небензя назвал Зеленского «политическим трупом».