Посольство США в Киеве предупредило о «возросшей угрозе» атак
Американцев в Киеве призвали к осторожности из-за возможных атак
Граждан США в Киеве призвали к осторожности из-за возможных воздушных атак в стране, пишет РБК со ссылкой на сообщение американского посольства.
«В связи с возросшими угрозами… посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность», — указано в сообщении на сайте дипмиссии.
Предостережение относится ко всем американцам на украинской территории, уточняется в обращении.
Аналогичное сообщение было опубликовано посольством США перед испытанием российской системы «Орешник» по территории военного завода «Южмаш» в Днепропетровске.