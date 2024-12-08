Посольство США в Киеве предупредило о «возросшей угрозе» атак

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Американцев в Киеве призвали к осторожности из-за возможных атак

Граждан США в Киеве призвали к осторожности из-за возможных воздушных атак в стране, пишет РБК со ссылкой на сообщение американского посольства.

«В связи с возросшими угрозами… посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность», — указано в сообщении на сайте дипмиссии.

Предостережение относится ко всем американцам на украинской территории, уточняется в обращении.

Аналогичное сообщение было опубликовано посольством США перед испытанием российской системы «Орешник» по территории военного завода «Южмаш» в Днепропетровске.