Посольство РФ в Финляндии ответило на запрет на сделки с недвижимостью

Посольство России в Финляндии назвало дискриминационным шагом в отношении россиян запрет на сделки с недвижимостью, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Финляндия ввела запрет на покупку недвижимости гражданами России.

«Насколько такой подход соотносится с нормами, например, закона о равенстве, однозначно запрещающего дискриминацию в том числе по признаку гражданства, — вопрос открытый», — прокомментировали в посольстве это решение.

Ранее сообщалось, что уже к концу 2025 года Финляндия может начать открывать пропускные пункты на границе с Россией. Этот процесс будет проходить в несколько этапов.