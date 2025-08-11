Посольство РФ в Британии: Лондон хочет сорвать урегулирование на Украине
Фото - © Фотобанк Лори
Посольство РФ в Лондоне утверждает, что Великобритания и ее европейские союзники намерены сорвать мирное урегулирование украинского конфликта. Они предпринимают некие действия для этого, сообщает ТАСС.
В посольстве отметили, что Россия всегда была открыта для разрешения кризиса на Украине дипломатическим путем. При этом она всегда настаивала на достижении прочного и долгосрочного мира, который возможен только после устранения первопричин конфликта.
Однако, как сообщили в диппредставительстве, Лондон и его союзники в Европе не прекращают попытки сорвать мирное урегулирование. Они хотят помешать искоренению его первопричин.
На это указывают заявления развитая британским руководством активность в преддверии саммита РФ и США на Аляске. В посольстве считают, что такой подход доказывает, что Европа хочет и дальше использовать Украину в качестве «антироссийского тарана».
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут 15 августа на Аляске. Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что этот саммит не изменит позицию ЕС.