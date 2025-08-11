Премьер-министр Польши заявил, что саммит Путина и Трампа не изменит позицию ЕС

Дональд Туск: Запад не согласится ни на какие территориальные уступки Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Запад не согласится ни на какие территориальные уступки со стороны Украины в ходе урегулирования конфликта с Россией. По его словам, саммит Путина и Трампа на Аляске ничего в этом контексте не изменит, сообщает «Царьград» со ссылкой на сетевое издание TVP Info.

«Решения относительно Украины должны приниматься при участии Украины. Россия должна понимать, что Запад не принимает российские требования, которые подразумевают отказ Украины от территорий», — отметил польский премьер.

Оценивая грядущие переговоры между российским и американским лидерами, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, Туск акцентировал внимание на том, что Европа демонстрирует единство взглядов в отношении мирного урегулирования украинского конфликта.

Он также отметил, что поддержка территориальной целостности Украины важна не только как проявление солидарности с Киевом, но и как гарантия безопасности для самой Варшавы.