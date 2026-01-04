Посольство РФ: россияне не пострадали в результате атаки США на Каракас

Полномочный посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Богдасаров заявил, что ни один гражданин РФ не пострадал в результате военной операции США в Каракасе, сообщает Общественное телевидение России .

«Обстановка в Каракасе спокойная и полностью контролируется властями. В результате авианалета посольство и другие российские представительства в стране не пострадали», — сказал Мелик-Богдасаров.

Дипломат добавил, что российское посольство продолжает круглосуточную работу в штатном режиме, а также находится в плотном контакте с Москвой, властями Венесуэлы и силовиками.

Второго января президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о начале военной операции против Венесуэлы. Президента Николаса Мадуро задержали и доставили в следственный изолятор Нью-Йорка.

Власти США заявляют, что погибших в ходе спецоперации среди американцев нет. Около пяти человек были ранены. Высокопоставленный венесуэльский чиновник сообщил о как минимум 40 погибших, включая военнослужащих и мирных жителей.

