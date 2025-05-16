Посольство РФ: Британия пытается сорвать мирные переговоры России и Украины

Российское посольство в Лондоне отреагировало на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что, по его мнению, позиция Москвы на переговорах с Украиной «неприемлема». В дипмиссии отметили, что такими высказываниями Британия просто пытается сорвать возобновившийся с 2022 года переговорный процесс, пишет ТАСС .

«Откровенное недоумение вызвало поспешное заявление премьер-министра этой страны о том, что позиция России на переговорах в Стамбуле неприемлема и, мол, готовится ответ. Это кому она неприемлема? Мы не с Лондоном ведем переговоры», — говорится в сообщении посольства РФ в Лондоне.

В дипмиссии отметили, что Британия либо хочет полностью сорвать переговорный процесс, либо пытается его сделать максимально сложным.

Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что удовлетворен первой встречей в рамках возобновившегося переговорного процесса, который Киев прервал в 2022 году.

В ближайшее время стороны обменяются военнопленными в формате «1000 на 1000». К соответствующему решению делегации пришли во время общей работы на переговорах в Стамбуле 16 мая.